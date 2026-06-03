На базе центра активного отдыха «Солнечный» в Топкинском муниципальном округе прошла XI всекузбасская спартакиада студенческих отрядов.

Крупнейшее спортивное событие в жизни Кузбасского регионального отделения Российских студотрядов собрало 400 участников — бойцов из разных уголков региона. В этот раз вместе с молодежью на старт вышли также ветераны движения, которые соревновались наравне с действующими студентами.

«Кузбасская спартакиада — это настоящий праздник силы, воли и дружбы. Она доказывает, что студенческие отряды сегодня — это площадка для лидерства. Отрадно видеть, что в Кузбассе к многотысячной армии участников РСО присоединяются ветераны: студенческим отрядам в этом году исполняется 67 лет — преемственность поколений и есть главная сила нашего движения», — отметил Михаил Киселев, депутат Государственной Думы от Кузбасса, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, член высшего совета партии «Единая Россия».

Участники соревновались в 11 дисциплинах: мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, армрестлинге, шахматах, настольном теннисе, спортивном ориентировании, дартсе, тег-регби, стритболе, а также проходили полосу препятствий. Были и творческие конкурсы.

С 2025 года организаторы разделили систему зачетов: теперь отдельно оцениваются командные результаты вузовских штабов и индивидуальные достижения линейных студенческих отрядов.

Абсолютным победителем в общекомандном зачете среди студентов признан строительный отряд «Дружба» Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Лучшим среди команд вузовских штабов стал штаб студенческих отрядов КузГТУ. В общекомандном зачете среди ветеранов победу одержал сводный ветеранский отряд Кузбасса «Верность поколений».

В настоящее время кузбасское региональное отделение РСО объединяет 106 отрядов различных направлений. В Кузбассе движение давно переросло формат временной занятости, став эффективным инструментом профессионального становления и воспитания активной гражданской позиции.