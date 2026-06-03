По предварительному прогнозу, в Кузбассе температура в июне будет держаться в пределах нормы, то есть +11+20 градусов. Температура воздуха в июле также не будет отличаться от средних значений (обычно на 1-5 градусов выше июньской).

При этом начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС отметила, что на востоке Кемеровской области будет в среднем холоднее на 1 градус. Что касается осадков, то они также будут соответствовать средним значениям, за исключением севера Кузбасса, где дождей будет больше.

«В августе температура ожидается около и выше нормы на 1-1,5 градуса, количество осадков в пределах нормы. Сентябрь также ожидается умеренно теплым, с температурами в пределах нормы. Осадков ожидается не больше, чем обычно», – сказала Анна Лапчик.

Однако синоптики предупреждают, что долгосрочные прогнозы погоды могут корректироваться в начале каждого следующего месяца.