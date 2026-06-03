В условиях непрекращающихся атак беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие комплексы в России губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе совещания в областном правительстве поручил ужесточить контроль за обеспечением региона горюче-смазочными материалами. Тем более, что перед глазами есть пример Крыма, где ввели продажу бензина по талонам (не более 20 литров на одну машину в сутки). Середюк отметил, что Кузбасс – регион топливоемкий, поэтому перебоев со снабжением промпредприятий, аграриев и автоперевозчиков быть не должно.

«У нас топлива требует дизельная техника, то есть все то, что задействовано на открытых горных работах. Объем потребления очень большой. К тому же у нас еще посевная кампания не завершилась, а впереди еще уборочная. А сельскохозяйственная техника тоже требует топлива. Еще один фактор – внтурирегиональные перевозки, которые у нас развиты больше, чем во многих других территориях. Задача – следить за запасами топлива и ценами на него в ежесуточном режиме», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк распорядился формировать резервы ГСМ на случай возможных перерывов в поставках.