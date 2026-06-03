Новый спорткомплекс в Мариинске, площадь которого составляет больше двух тысяч квадратов, носит имя героя СВО Дмитрия Васильева. Об открытии здания сегодня сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Он рассказал в соцсетях, что спортивный комплекс включает зал для волейбола, баскетбола и мини-футбола, есть зал единоборств, а также беговая дорожка, массажный кабинет и удобные раздевалки. Заниматься спортом здесь смогут как дети, так и взрослые, и не только сами горожане, но и жители соседних округов.
Первую тренировку в новом спорткомплексе провел Александр Лукас, тренер боевых искусств, обладатель первого дана по киокусинкай, воспитавший уже более 500 спортсменов.
– Для того, чтобы такие специалисты, как Александр, могли готовить будущих звезд спорта в комфортных и современных условиях, мы и развиваем в Кузбассе спортивную инфраструктуру. Каждый такой объект — это вклад в будущее Кузбасса. Возможности для занятий спортом, физического развития очень важны в обеспечении благополучной жизни наших семей, воспитания детей. Системная работа по развитию социальной инфраструктуры будет продолжаться, – заявил глава региона.