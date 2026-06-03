Дмитрий Яковлев запомнился кемеровским болельщикам по матчам за «Кузбасс» в сезоне 2023/2024. После этого 27-летний диагональный выступал за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ и египетский «Замалек», с которым выиграл клубный Кубок арабских чемпионов. Еще до первого захода в «Кузбасс» Яковлев брал Суперкубок Болгарии с «Нефтохимиком». В российской Суперлиге, помимо «Кузбасса», защищал цвета столичного «Динамо», сосновоборского «Динамо-ЛО», «Факела» из Нового Уренгоя и оренбургского «Нефтяника».

Вернувшийся в «Кузбасс» бронзовый призер чемпионата мира 2016 и 2017 гг. будет напарником Димитриаса Мухлиаса, для которого новый сезон станет первым в составе кемеровчан.

Фото: ВК «Кузбасс»/Telegram