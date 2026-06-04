Партия выступает за взвешенный подход к изменениям в налоговой сфере для бизнеса. Ключевой принцип: реформы должны быть экономически обоснованы, просчитаны и понятны участникам рынка.

«При работе с предпринимателями важно сначала оценить эффект действующих мер, а затем принимать новые решения», — отметила координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По ее словам, устойчивость малого и среднего бизнеса – основа экономической стабильности регионов, поэтому законодательные инициативы требуют экспертной оценки с участием самих предпринимателей.

Поддержка МСП входит в число приоритетов Народной программы «Единой России». Парламентарий подчеркнула необходимость прямого диалога с бизнес-сообществами для поиска сбалансированных решений.