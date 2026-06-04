Губернатор Илья Середюк возглавил кузбасскую делегацию на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, сообщают в пресс-службе областного правительства.

«Мы используем все возможности, чтобы заявить о Кузбассе как о центре инноваций, культуры и современной экономики. Наша цель — не только пролонгировать уже достигнутые договоренности, но и находить новые форматы сотрудничества, новых инвесторов и партнеров. Уверен, работа на форуме поможет нам привлечь немалые дополнительные ресурсы для развития региона, создания во всех наших территориях условий для комфортной и благополучной жизни людей», — сказал Илья Середюк.

В рамках ПМЭФ открылась коллективная выставка субъектов Сибирского федерального округа под названием «Большая Сибирь». Почетным гостем церемонии стал полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«За год многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей. Для этого вместе, сообща, мы решаем задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий», — сказал он.

На открытии выставки Анатолий Серышев приветствовал участников и подчеркнул, что усилия за прошедший год были направлены на реализацию целей, поставленных главой государства.

Программа делегации из Кузбасса предусматривает подписание соглашений и проведение переговоров, ориентированных на развитие промышленности, сельского хозяйства, спорта и других сфер. На стенде Кузбасса будет представлена культура и традиции региона.