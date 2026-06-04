В Юрге благоустраивают пешеходную зону по улице Кирова. На территории от проспекта Победы, 1 до ул. Кирова, 23 по нечетной стороне будут менять асфальт, бордюрный камень, отремонтируют въезды в квартал.

В селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа подрядчики начали благоустройство нового семейного места отдыха рядом с сельским Домом культуры. На площади более 200 кв. м будет обустроена детская площадка с резиновым покрытием, установлен теннисный стол, две скамьи с урнами, ограждение.

В Белове на финишную прямую выходит благоустройство сквера «Школьный» в рамках второго этапа. Строители подготовили зону для спортивной площадки и уличных тренажёров — положили асфальт, установили бордюры, тротуарную плитку, новые фонари. В ближайшее время привезут спортивное оборудование: его смонтируют за несколько дней, а затем уложат безопасное резиновое покрытие.

В Кемерове продолжается создание пешеходных зон вдоль улиц Пионер и Ногинская. Подрядчик уже полностью заасфальтировал пешеходные зоны. Осталось восстановить благоустройство прилегающей территории.

Полностью готовы пешеходные тротуары, а также места под лавочки и беседки в новой части сквера Молодоженов, которая появилась на участке от дома №15 до дома №24 к5 по улице Серебряный бор. Предстоит установить малые архитектурные формы и арт-объекты. На улице Таврической в Плешках началось обустройство игровой площадки с воркаут-зоной.

В Новокузнецке приступили к благоустройству территории в сквере у часовни на Пржевальского, 3А. Подрядчик установит опоры освещения, парковые диваны, заасфальтирует пешеходные дорожки ‎и восстановит ограждение.

Также ведется благоустройство пешеходного тротуара в парке пгт Ижморского, а в посёлке Крапивинский на площади имени Иллариона Романовича Васильева начался ремонт фонтана.

Работы по преобразованию общественных пространств проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В министерстве ЖК и ДК Кузбасса напомнили, что продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.