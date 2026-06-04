Прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших» продлен до 15 июня. Кузбасские участники могут подать заявку на сайте знайнаших.рф.

В конкурсе более 30 номинаций по пяти направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Тем, кто участвовал в прошлых сезонах, достаточно просто обновить анкету в личном кабинете.

Сейчас на конкурс поступило больше 16 тысяч заявок из 86 регионов. Самые популярные категории — еда, промышленные технологии, одежда, интерьер и семейные бренды.

Главная цель конкурса — помочь бизнесу найти партнеров и выйти на новые рынки. Победители получат поддержку в продвижении, доступ к торговым сетям и образовательным программам. Итоги подведут в июле.

Параллельно до 15 июня идет отбор в акселератор «Новый национальный бренд». Это программа для молодых дизайнеров, студентов и авторов, которые работают с модой, интерьером и текстилем.