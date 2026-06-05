Рейтинг российских регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива ведут с 2021 года. При его составлении учитывают объем потребления природного газа, эффективность загрузки газозаправочных станций, динамику потребления и ряд других факторов. По итогам прошлого года Кемеровская область впервые с 2022-го вошла в тройку лучших регионов.

«У нас расширяется сеть газозаправочных станций, промышленные предприятия и общественный транспорт последовательно переходят на метан. Результат – меньшее воздействие на экологию, создание более комфортных условий для жизни людей, снижение топливных расходов для бизнеса и транспортных компаний, рост конкурентоспособности экономики региона», – отметил глава региона Илья Середюк.

Эксперты основной причиной столь высокой позиции Кузбасса в рейтинге называют обновление автобусного парка, по большей части за счет работающих на компримированном природном газе машин. В конце 2025 года на дорогах региона курсировало 775 таких автобусов из 2,3 тыс. в целом. Объем потребляемого как моторное топливо газа вырос с 26,8 млн кубометров в 2021 году до 37,73 «кубов» в 2025-м. На газомоторное топливо в Кузбассе постепенно переводят и карьерные самосвалы. Местные власти ежегодно субсидируют инвесторов, строящих газовые заправочные станции. На сегодняшний день в Кемеровской области насчитывается 14 таких заправок.