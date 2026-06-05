На Петербургском международном экономическом форуме прошла встреча губернатора Кузбасса Ильи Середюка с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщают в пресс-службе АПК.

Темой для обсуждения стала реализация проекта «Культурный мост: Кузбасс — Балтика».

«Мы объединяем усилия, чтобы дать новый импульс развитию наших территорий, показать миру уникальность и Кузбасса, и Калининградской области. Наши регионы входят в число четырех, в которых при поддержке Президента Владимира Владимировича Путина сейчас создаются культурные кластеры. Сотрудничество наших регионов позволит объединять ресурсы в подготовке настоящих профессионалов в сфере культуры», — подчеркнул Илья Середюк.