В Санкт-Петербурге в ходе проведения международного экономического форума губернатор Илья Середюк и генеральный директор ООО «Лента» Владимир Сорокин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение, помимо всего прочего, предполагает создание в Кемеровской области нового распределительного центра торговой сети. Планируется, что он будет обслуживать 750 магазинов у дома и позволит создать 378 рабочих мест.

«В Кузбассе уже работают высокотехнологичные складские комплексы ряда торговых сетей. Благодаря сотрудничеству с «Лентой» в регионе станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Регион готов дать все возможности для вложения инвестиций, взамен ожидаем создание новых рабочих мест, расширения возможностей для реализации продукции кузбасских производителей, увеличения налоговых поступлений. Главная цель взаимодействия с крупным бизнесом для нас — комплексное повышение качества жизни людей», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Стороны планируют совместно работать над развитием сети на территории региона, внедрением современных технологий в сфере торговли, реализацией социальных проектов, поддержкой местных производителей, защитой прав потребителей.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, в Кемеровской области компанию представляют восемь объектов торговых сетей «Гипер Лента», восемь — «Супер Лента» и 277 магазинов «Монетка», в них работает почти 3,4 тысячи человек. Компания реализует в регионе социальную программу по предоставлению дополнительных скидок на весь ассортимент магазинов для участников СВО и членов их семей, многодетных семей, ветеранов боевых действий и представителей других льготных категорий.

Фото: Администрация правительства Кузбасса