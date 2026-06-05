На Кемеровском молочном комбинате расширят производство детского питания. Предприятие модернизируют в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в Петербурге на международном экономическом форуме подписали губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев.

«Нам важно расширять возможности для сбыта продукции кузбасских аграриев, поэтому одно из условий проекта – использование в производстве сырья именно наших поставщиков, – подчеркнул глава региона. – Приход такого крупного партнера в отрасль станет важным позитивным сигналом для других потенциальных инвесторов».

Мощность комбината собираются увеличить с 3,9 до 7,4 тысячи тонн продукции в год. Также планируют обновить оборудование, автоматизировать фасовочные линии и возвести новый склад на 5 тыс. кв. метров.

Фото: пресс-служба АПК