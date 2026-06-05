Центр единоборств появится в ЖК «Межгорье», который будут строить в Междуреченске. Об этом договорились губернатор Кузбасса Илья Середюк и первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Спортивную базу Междуреченска пополнит новое, современное учреждение, занятия в котором будут полностью бесплатными. Мы укрепляем спортивный фундамент региона, делаем здоровый образ жизни доступным и будем продолжать эту работу», – подчеркнул Илья Середюк.

Также благодаря подписанному на ПМЭФ соглашению в Кузбассе станет больше профильных школ, секций и клубов.

Фото: пресс-служба АПК