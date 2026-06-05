На Петербургском международном экономическом форуме правительство Кузбасса и компания «ДорХан Восток-Девелопмент» заключили соглашение о строительстве в Новокузнецке завода по производству гранулированного цинкового концентрата. Этот продукт получают из промышленных отходов, богатых цинком.

«Общий объем вложений в кластер превысит 3 миллиарда рублей, причем уже на первом этапе компания инвестирует 625 миллионов рублей и создаст 100 новых рабочих мест. А после того, как электролизный завод выйдет на полную мощность, он будет играть еще и значимую роль в переработке отходов», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, завод станет важным шагом для диверсификации экономики региона. Благодаря переработке вторичного цинксодержащего сырья нагрузка на окружающую среду снизится. Также проект будет способствовать развитию промышленного кластера в Кузбассе.

Для переработки сырья на заводе будет использоваться технология вальцевания. Производственная мощность нового предприятия позволит перерабатывать до 150 тысяч тонн сырья ежегодно и выпускать до 10 тысяч тонн гранулированного цинкового концентрата.