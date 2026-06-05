На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с гендиректором «Газпромтрансгаза» Владиславом Бородиным. Договорились о проведении в Кемеровской области XIV всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту среди газовиков.

«Это корпоративные состязания, но они важны для всех нас. Во-первых, потому что помогут укрепить безопасность наших ключевых промышленных объектов. Во-вторых – станут значимым примером здорового образа жизни для кузбассовцев», – отметил Илья Середюк.

Состязания пройдут 23 июня в Новокузнецке.

Фото: Илья Середюк/Telegram