Воспитанник новокуйбышевского волейбола Семен Томм в системе «Кузбасса» с 2021 года. Со второй командой кемеровского клуба он дважды завоевывал бронзовые медали Кубка Молодежной лиги в 2023-м и 2024 годах. В минувшем сезоне Томм набирался игровой практики на взрослом уровне в Высшей лиге «А», где вместе с Тюменью стал победителем второго по силе российского волейбольного дивизиона.

В «Кузбассе» 22-летний Семен Томм составит пару связующих с 31-летним Игорем Коваликовым.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс»