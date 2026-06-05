В преддверии Дня русского языка и 227-го дня рождения Александра Пушкина в Кузбассе проходят различные мероприятия. Среди них – интеллектуальные игры, словесные эстафеты, эрудит-викторины, квесты и лектории.

Непосредственно в сам праздник, 6 июня, в Кемерове на площади Пушкина пройдет традиционный праздник со стихами и песнями. В библиотеке им. Федорова состоится Пушкинский бал.

В Центральной библиотеке Гурьевска состоится съезд литературных объединений Кузбасса. В Новокузнецке в Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя прошло мероприятие проекта «Живое слово». В Сусловском Доме культуры Мариинского округа для детей из пришкольного лагеря организовали квест «Клад из Лукоморья».

В Юрге на Пушкинский день у памятника поэту участники объединений «Свеча» и «Откровение» прочитают стихи А.С. Пушкина и обсудят интересные и малоизвестные факты из его жизни.