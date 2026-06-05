На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков презентовал министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву проект создания сети современных беговых центров в регионах. Новокузнецк стал одним из первых 22 городов, отобранных для реализации этой инициативы.

Инфраструктура центра в Новокузнецке будет включать как крытые, так и уличные пространства. Внутри оборудуют раздевалки, душевые, тренировочные залы, а также зоны отдыха и восстановления. На улице появятся специальные беговые дорожки, воркаут-площадки и оборудованные территории для занятий спортом на свежем воздухе. Открытие центров запланировано на осень этого года.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков отметил, что масштабный проект отвечает запросам времени и поддерживает спортивный тренд в стране.

«Интерес к бегу в России растет с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, все больше людей выбирают активный образ жизни», — подчеркнул Фрадков.

Фото: Минспорта России