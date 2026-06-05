На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с представителями компании «КузбассТТ», которая является резидентом ТОР «Новокузнецк». В ходе встречи обсуждались планы по реализации крупного инвестиционного проекта — строительству мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Кузбасс», который станет одним из самых больших терминалов в регионе.

«Современный транспортно-логистический центр планируем создать до 2030 года, объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей. Это стратегический проект для всей экономики Кузбасса. Он резко расширит возможности по экспорту нашей продукции, упростит и удешевит перевалку грузов. Кроме того, в центре будет создано более ста новых рабочих мест», — подчеркнул Илья Середюк.

Планируемая пропускная способность терминала составит 300 тысяч ДФЭ (двадцатифутовых контейнеров) в год. Это позволит центру занять лидирующие позиции среди региональных логистических объектов. На территории центра будет оборудовано восемь путей для приема и отправки поездов, а также четыре пути для временного хранения вагонов. Здесь будет внедрена единая сетевая технология, которая обеспечит быструю и одновременную обработку нескольких контейнерных поездов, включая составы повышенной длины, без необходимости их разделения.

Центр будет специально адаптирован для работы с полувагонами. Ввод в эксплуатацию этого объекта окажет значительное влияние на развитие транспортной системы региона.

Проект направлен на организацию грузоперевозок на Дальний Восток с использованием магистралей Транссиб и БАМ.

Фото: пресс-служба АПК.