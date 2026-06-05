Кемеровская область и руководители компаний СУЭК и СГК обсудили стратегию модернизации угольной промышленности и генерации региона.



Во время проведения Петербургского международного экономического форума губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу с руководителями Сибирской угольной энергетической компании и Сибирской генерирующей компании.

«Для Кузбасса как сердца российской угольной энергетики партнерство с СУЭК и СГК — стратегический вопрос. У нас есть серьезные перспективы совместной работы по внедрению инновационных решений в добычу и переработку угля, переходу на современные экологические стандарты, обновление объектов генерации и тепловых сетей. Такое взаимодействие имеет и очень важное социальное измерение: мы добиваемся того, чтобы индустриальное развитие всегда сопровождалось комплексным ростом качества жизни. СУЭК и СГК в этой работе выступают нашим надежным партнером, принимая самое активное участие в инициативах по образованию и профподготовке, формированию комфортной среды в поселениях», — подчеркнул Илья Середюк.

Участники обсудили вопросы дальнейшего технологического перевооружения предприятий и снижения воздействия на окружающую среду.

На встрече были затронуты темы развития глубокой переработки угля, расширение социальной ответственности бизнеса и усиление поддержки местного сообщества.

Фото: Илья Середюк