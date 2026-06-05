Губернатор Кузбасса Илья Середюк и мэр Москвы Сергей Собянин заключили новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Документ, подписанный в дни работы Петербургского международного экономического форума, позволит укрепить системное взаимодействие двух ключевых регионов России.

«Москва – это не просто столица России, это крупнейший центр знаний, опыта, современных технологий и управленческих решений. Заключение соглашения поможет Кузбассу более активно использовать эти передовые практики для социального, экономического, инфраструктурного, культурного развития. Совместная работа поможет сделать города и поселения нашего региона более комфортными для жизни, создать для кузбассовцев новые возможности в образовании, здравоохранении, профессиональной самореализации», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Подписанный в Санкт-Петербурге документ содержит более 20 направлений — от промышленности и транспорта до образования и молодежной политики.

Как добавили в администрации правительства Кузбасса, стороны будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции, создавать условия для поставок продукции и укреплять связи между предприятиями.

Фото: Илья Середюк/МАКС