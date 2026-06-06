Сегодня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, выдающегося русского поэта и писателя.



В Кемеровскойй области память о нем хранят бережно. Кузбасские педагоги делают все, чтобы пушкинское слово оставалось живым и близким для новых поколений. Одна из таких педагогов – Елена Никитина – заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы из Ленинска-Кузнецкого.

«Она руководит классом-музеем Пушкина в городской гимназии №12 с 2008 года. За это время экспозиция музея стала намного богаче. Здесь появились копии рукописей, личных вещей, даже посмертная маска поэта. Но главное — живое общение: Елена Аркадьевна проводит литературные гостиные, организует постановки, конкурсы чтецов», – написал Илья Середюк в соцсетях.

Вместе с воспитанниками Елена Никитина объездила практически все пушкинские места в России. А к сегодняшней дате школьники под руководством Елены Аркадьевны подготовили яркое костюмированное представление.

«Благодаря таким педагогам произведения Пушкина не остаются страницами из школьного учебника, а становятся частью жизни молодых кузбассовцев. Через любовь к родному слову, уважение к истории и культуре они открывают для себя духовное богатство нашей страны», – подчеркнул губернатор.

Фото: Илья Середюк/МАКС