Патриотическая акция пройдет с 1 по 15 мая 2025 года.В образовательных организациях региона школьникам и студентам расскажут о событиях Великой Отечественной войны.

Акция направлена на воспитание патриотических чувств детей и молодежи, их мотивацию к изучению историко-культурного наследия, сохранение культурных и нравственных ценностей.

В честь 80-летия Великой Победы в рамках акции с ребятами проведут беседы и встречи, вспомнят значимые военные события, покажут концерты и просвещающие исторические фильмы, также пройдут чествования ветеранов войны. В городах региона школьники и студенты собираются у мемориалов и возлагают цветы, чтобы почтить память павших воинов.