Кузбасские школьники стали победителями «Президентских состязаний» по зимним видам спорта

В Югре завершились Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» по зимним видам спорта. За звание лучших боролись школьные команды из 10 регионов страны, в том числе из Кемеровской области. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Программа соревнований включала биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье, а также теоретический конкурс.

По итогам соревнований кузбасские школьники показали отличные результаты. Обучающиеся Металлплощадской школы имени Унгулова Ефима Семеновича заняли первое общекомандное место среди сельских школ, а школьники из новокузнецкой гимназии №32 заняли пятое общекомандное место среди городских школ.

– Молодцы, ребята! – отметил губернатор.

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