В Югре завершились Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» по зимним видам спорта. За звание лучших боролись школьные команды из 10 регионов страны, в том числе из Кемеровской области. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Программа соревнований включала биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье, а также теоретический конкурс.

Кузбасские школьники стали победителями «Президентских состязаний» по зимним видам спорта
Кузбасские школьники стали победителями «Президентских состязаний» по зимним видам спорта

По итогам соревнований кузбасские школьники показали отличные результаты. Обучающиеся Металлплощадской школы имени Унгулова Ефима Семеновича заняли первое общекомандное место среди сельских школ, а школьники из новокузнецкой гимназии №32 заняли пятое общекомандное место среди городских школ.

– Молодцы, ребята! – отметил губернатор.

Кузбасские школьники стали победителями «Президентских состязаний» по зимним видам спорта

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