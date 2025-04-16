Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» в третий раз победил на Всероссийском смотре-конкурсе

Всероссийский смотр-конкурс «Лучший дом ЮНАРМИИ» подвел итоги. И третий год подряд организаторы – главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» – победителем назвали Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ».

Цель конкурса — оценить эффективность деятельности Домов «ЮНАРМИИ» и усиления их роли в патриотическом воспитании. Победителей выявляли по следующим критериям: количество обучающихся и образовательных программ, материально-техническая база, проведение мероприятий, квалификация сотрудников, организация подготовки школьников к военной службе.

Как рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, в региональном центре для школьников реализуется 19 образовательных программ социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической и туристско-краеведческой направленностей. Ребята занимаются робототехникой, программированием, компьютерной графикой, рукопашным боем, моделированием, киберспортом.

На базе центра работает Мобильный ДОМ ЮНАРМИИ. Кроме того, в структуру входит военно-патриотический лагерь «Авангард», на базе которого проводятся еженедельные военно-патриотические сборы для десятиклассников.

Кузбасский «ДОМ ЮНАРМИИ» проводит региональные военно-спортивные мероприятия для детей, а также профильные образовательные смены для юных техников, юных инспекторов движения, активистов патриотических объединений.