На этот раз количество победителей будет рекордным. Сто лучших лекторов во взрослой категории заключат контракты с обществом «Знание» на 100 тыс. рублей каждый, а сильнейших юных просветителей премируют путевкой в «Артек».

Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 15 июня). В прошлом году Кузбасс стал пятым в Сибирском федеральном округе по количеству заявок (211). Тогда победу во всероссийском финале одержала учитель химии и биологии Белогорской средней школы, кандидат биологических наук, руководитель Клуба «Естествоиспытатель Кузбасса» Мария Скоркина.

В новом сезоне конкурса участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование. Вопросы подготовлены бизнес-тренером Ниной Зверевой с привлечением экспертов, опытных тренеров по ораторскому мастерству, медиа-продюсеров, психологов, редакторов и журналистов.

Далее конкурсантам предстоит прочитать очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

Это будет уже пятый, юбилейный сезон конкурса «Знание.Лектор». Прошедшие годы показали большой отклик аудитории — по всей стране формируется сообщество ярких, увлечённых просветителей, готовых делиться знаниями и вдохновлять других. В этом году мы вводим специальные номинации, посвящённые истории нашей страны, её героям и достижениям – «Сохранение памяти о Великой Победе», «Достижения атомной отрасли» и «Поддержка СВО». Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведём народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей. Каждый голос имеет значение, – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты колледжей и техникумов от 14 до 17 лет. Сто школьников, успешно преодолевших конкурсные испытания, пригласят на смену знаменитого международного детского центра «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.

Отметим, что за 4 года в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие порядка 41 тыс. человек из 89 регионов России, которые прочитали свыше 14 тыс. лекций.