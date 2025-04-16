В «СУЭК-Кузбасс» прошел конкурс «Битва Хоров», посвященный 80-летию Победы

Конкурс «Битва Хоров», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Многофункциональном центре «Горняк».

С творческими номерами выступили 15 коллективов предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». Среди участников – работники шахт имени С.М. Кирова, В.Д. Ялевского, Шахтоуправлений имени А.Д. Рубана, «Комсомолец» и «Талдинское-Западное», Разрезоуправления, Обогатительной фабрики, Энергоуправления, Технологической связи, Спецналадки, Производственно-транспортного управления, Теплосилового хозяйства, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», Управления по профилактике и рекультивации, Аппарата управления.

Конкурс в формате битвы хоров состоялся в АО «СУЭК-Кузбасс» впервые. Работники предприятий получили возможность реализовать свой творческий потенциал и сплотиться в процессе подготовки.

В роли жюри конкурса выступили генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий и функциональные директора Компании. Оценивались три главных критерия: выразительное и эмоциональное исполнение, вокальные и хоровые навыки, артистическое представление (создание образа).

Условия конкурса позволяли использовать участникам аккомпанемент – минусовую фонограмму или живой звук. Так, работникам шахты имени С.М. Кирова аккомпанировали артисты муниципального оркестра русских инструментов имения В.Я. Денцеля. Они исполнили мелодию к песне «Синий платочек».

О том, как к «Битве Хоров» готовился коллектив Шахтоуправления «Комсомолец» рассказала участница хора, специалист по социальным вопросам Наталья Сереброва.

– Сердцем нашего коллектива стал главный энергетик Шахтоуправления Михаил Трутенко. Как только начали искать участников хора, мы сразу подумали о нем. Ведь он очень хорошо поет. Он объединил всех нас, и мы словно прожили слова песни «Давай закурим, товарищ, по одной», доставшейся нам в результате жеребьевки, – рассказывает Наталья.

Еженедельные занятия вокалом и хореографией, подготовка костюмов и реквизита для выступления, волнение – все это описывает последний месяц из жизни сотрудников Шахтоуправления имени А.Д. Рубана. Им по жеребьевке досталась известная песня «Идет солдат по городу».

– Нашим наставником в «Битве Хоров» стала руководитель творческих коллективов Ленинска-Кузнецкого Центрального дворца культуры Инна Ануфриева. Она обучала нас вокалу, ведь кто-то вообще пел впервые. Этот конкурс и подготовка к нему открыли таланты, о которых мы и не подозревали. Участники коллектива увидели себя не только специалистами в своих профессиях, но и творческими личностями, – делится заместитель главного маркшейдера шахтоуправления имени А.Д. Рубана Наталья Ильина.

В ходе мероприятия со сцены прозвучали любимые многими песни: «Катюша, «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли». А во время исполнения песни «От героев былых времен» хор Энергоуправления в дань памяти предков вынес портреты своих родственников, сражавшихся и трудившихся в годы Великой Отечественной войны.

По итогам «Битвы Хоров», посвященной 80-летию Победы, бронзовым призёром стал коллектив шахты имени С.М. Кирова с песней «Синий платочек». Второе место занял хор Обогатительной фабрики, исполнивший композицию «Огонек». А победил коллектив шахтоуправления «Талдинское-Западное» со знаменитой песней Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон».

Все призеры были награждены кубками, дипломами и ценными подарками. Приз зрительских симпатий по результатам музыкальной битвы получили работники Разрезоуправления за творческий номер «В землянке». За душевное исполнение песни «Вот солдаты идут по степи опаленной…», также отмечен хор Технологической связи.

Завершилась «Битва Хоров» коллективным исполнением главной песни 9 мая – «День Победы».

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс».

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