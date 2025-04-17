В 2025 году на выполнение мероприятий госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» из регионального бюджета муниципальным образованиям будет направлена субсидия в размере 1,4 млрд рублей. Ещё 1 млрд рублей будет выделен в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках государственной программы Кузбасса по развитию жилищно-коммунального и дорожного комплекса планируется реализовать семь мероприятий. Из них шесть — переходящие с 2024, пять объектов запланировано к реализации в 2024-2026 годах, а два объекта будут построены в 2025 году.

В соответствии с региональной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в текущем году запланировано проведение семи мероприятий со сроком реализации в 2025-2026 годах. В их числе — строительство магистрального водовода в поселке Уроп от гидроузла №2 до гидроузла №7, сетей канализации в Мариинском муниципальном округе и ряд других объектов.