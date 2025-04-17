Амбициозные планы по масштабному увеличению жилищного строительства в столице южной агломерации Кузбасса обсудили губернатор Илья Середюк и глава Новокузнецка Денис Ильин в ходе рабочей встречи.

В фокусе внимания – задача удвоения темпов возведения нового жилья.

– В текущем году перед нами стоит задача – увеличить объем вводимого жилья в два раза, достигнув отметки в 100 тысяч квадратных метров против прошлогодних 50 тысяч, – подчеркнул Илья Середюк.

Помимо жилищного строительства, актуальным остается вопрос завершения отопительного сезона и обеспечения надежности коммунальной инфраструктуры. Губернатор акцентировал внимание на необходимости проведения тщательного анализа аварийных ситуаций и разработки стратегии модернизации инженерных сетей.-

– После завершения отопительного сезона важно выявить наиболее уязвимые участки, где чаще всего происходят сбои, и разработать детальный план мероприятий по обновлению коммунальных сетей. Это касается всех городов и районов области, – отметил глава региона.

По распоряжению губернатора, Новокузнецк получит дополнительную спецтехнику, что позволит ускорить работы по сносу ветхого жилья и расчистке территории от старых деревьев.

На встрече также обсудили ситуацию с ремонтом тоннеля в Новоильинском районе. В настоящее время завершена экспертиза выполненных работ, ведется подготовка проектно-сметной документации для поиска нового подрядчика и скорейшего завершения ремонта до конца текущего года. В качестве приятного бонуса для жителей Новоильинки до конца лета планируется запустить троллейбусное сообщение с этим районом.