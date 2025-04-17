Президент провел Президиум Госсовета РФ на тему реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава государства обозначил ключевые задачи по развитию инфраструктуры, отдельно остановившись на строительной отрасли.

В нацпроекте «Инфраструктура для жизни» определены следующие показатели: до 2036 года построить 1 млрд 383 млн кв. м жилья. Из них к 2030-му – 663 млн, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 кв. м на человека.

Вместе с тем, как отметил Глава государства, сейчас с учётом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации есть риски торможения. Так, в целом по стране уже более 2 тысяч проектов по строительству жилья реализуется с переносом сроков сдачи на шесть месяцев. Застройщики сталкиваются со снижением спроса со стороны граждан из-за высокой стоимости кредита на фоне повышенной ключевой ставки Банка России. Ипотечное кредитование, которое ещё недавно достигало рекордных значений, становится недоступным для большинства людей.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10 процентов. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», — подчеркнул Владимир Путин.

У застройщиков растут долги и проценты по кредитам, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка и банкротства. «Очевидно, что Правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, нужно разработать и программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов – прежде всего, в малых городах. Со сроком их ввода в эксплуатацию в 2026 году.

Важнейшее направление, востребованное у граждан, – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В прошлом году объём ИЖС составил 62,3 млн кв. метров. Это около 58% процентов от общего ввода жилья в стране. Здесь, как отметил Президент, сыграли роль такие системные решения, как «дачная амнистия», программы социальной газификации, строительства и обновления дорог, развитие системы ФАПов, а также понятный порядок присоединения к электросетям. Владимир Путин подчеркнул, что этот сегмент жилья необходимо наращивать. Обращать особое внимание – на предоставление земельных участков, их обеспеченность инфраструктурой. На создание надёжных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в индивидуальное строительство.

Президент затронул и вопрос переселения граждан из аварийного жилья. По его словам, до 2030 года в новые квартиры переедут 345 тысяч человек. Будет ликвидировано не менее 6,2 млн кв. метров непригодных для проживания зданий.

Среди ключевых вопросов – развитие жилищно-коммунального хозяйства. За последние шесть лет на эти цели только из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей. Модернизировано 3 655 различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч км сетей. В нацпроекте поставлена задача – ежегодно обновлять 2,5% коммунальной инфраструктуры. К 2030 году предстоит заменить 50 тыс. км сетей.

На широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года – потребуется не менее 4,5 трлн рублей – как бюджетных, так и частных инвестиций.

«Важно также выработать более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», — подчеркнул Владимир Путин.

Инфраструктура для жизни – это также развитие и обновление дорог. На сегодняшний день в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. Но очевидно, что дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта. Поэтому набранные темпы снижать нельзя. И решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно.

Президент также отметил, что нацпроект предусматривает дальнейшее развитие общественного транспорта. Не менее 85% машин в его парке должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для жителей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что благодаря системной поддержке Президента, постоянному вниманию Председателя Правительства, а также тесному взаимодействию с губернаторами и их командами строительная отрасль в последние годы демонстрирует стабильный рост. Но и задачи стоят масштабные.

«Жилье – это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы. Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты. Вся эта работа направлена на создание комфортных условий проживания людей», — сказал Марат Хуснуллин.

Итоги Президиума прокомментировал помощник Президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин:

«Сегодня на заседании был рассмотрен целый ряд крайне важных, чувствительных для людей вопросов. Президент поставил задачи по всем направлениям, составляющим инфраструктуру для жизни. Это и жилье, и коммунальное хозяйство, и благоустройство территорий, и ремонт дорог. Среди ключевых тем – развитие строительной отрасли, которая является одним из главных драйверов экономики страны и сегодня сталкивается с рядом сложностей. Глава государства дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах. Задача Госсовета – вместе с Правительством и регионами обеспечить их выполнение по всей России на благо наших граждан».