Под руководством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось заседание Совета ректоров вузов Сибири. Обсуждались меры противодействия распространению деструктивных идеологий в молодежной среде, формирование у молодежи патриотического сознания. Второй вопрос повестки – обучение и трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей.

Названная тематика особенно актуальна в Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил полпред.

– Уверенная позиция России на геополитической арене, политика независимости и суверенитета, заставляют наших оппонентов активнее использовать интернет-технологии для идеологического воздействия на российских граждан, прежде всего на молодежь, – сказал Анатолий Серышев.

Государственными и общественными структурами прилагаются серьезные усилия для поиска и блокирования деструктивного контента. Выявлением такой информации, в частности, занимается созданный по поручению президента России «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». Подразделение этой организации в прошлом году появилось в Сибири.

По словам полпреда, одной из важнейших задач органов публичной власти и вузов также является профилактическая работа, направленная на противодействие распространению экстремистских и других идеологий среди молодых людей. При этом необходимо использовать новые живые формы взаимодействия с молодежью. Кроме того, следует вовлекать в эти процессы ветеранов специальной военной операции, которые на деле знают, что означает служение Родине, убежден он.

Полномочный представитель также отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. После возвращения из зоны военной операции у большинства ветеранов есть запрос на образование и трудовую деятельность. Так, сегодня в округе обучение проходят около 2 тысяч ветеранов, кроме того, более 650 военнослужащих прошли переобучение. Почти 7 тысячам членов семей участников СВО, в том числе студентам, оказываются меры поддержки.

– Число участников специальной военной операции, которые возвращаются домой, будет расти, поэтому необходимо уже сейчас создавать условия, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в экономике, в бизнесе, в общественной жизни и государственном управлении, – подчеркнул Анатолий Серышев.

Среди возникших сложностей названо то, что участники СВО и их дети, имея возможность поступать в вузы по отдельным правилам, выбирают специальности, которые требуют высокого уровня базовой подготовки. В результате некоторые из них испытывают затруднения при освоении основных образовательных программ. В учебных заведениях округа эта проблема решается по-разному: проводится входное тестирование, по результатам которого организуются дополнительные занятия по дисциплинам школьной подготовки; абитуриент проходит профессиональные пробы, которые позволяют выбрать наиболее подходящее ему направление обучения.

Участники заседания обменялись лучшими практиками противодействия распространению деструктивных идеологий среди молодежи и работы с ветеранами СВО, которые сформированы в учебных заведениях округа. С докладом по первому вопросу выступил заместитель генерального директора АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Илья Лазутов.

– Вопросы поддержки участников спецоперации и формирования у молодежи патриотического сознания тесно связаны между собой. Они требуют высокого уровня взаимодействия всех органов власти, общественных структур и, безусловно, вузовского сообщества. Только объединив усилия, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе и ответственность за ее будущее, – подвел итоги обсуждения Анатолий Серышев.