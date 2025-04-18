Порядка 4,5 тысяч жителей региона сдали кровь в преддверии Национального дня донора, который отмечается 20 апреля. Кроме того, с января 2025-го в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили 894 кузбассовца.

В канун этой даты в регионе прошли акции по популяризации донорства. Для студентов вузов и колледжей Кемерова, Новокузнеца, Анжеро-Судженска, а также для судебных приставов, сотрудников Росреестра и различных предприятий региона проведены лекции, экскурсии и другие мероприятия.



К примеру, студенты Кемеровского государственного медицинского университета побывали в Кузбасском центре крови.

Стать донором – это поступок, достойный уважения. Человек, решившийся на этот шаг, проявляет заботу о благополучии окружающих. В условиях современных вызовов особенно важно поддерживать запасы крови и ее компонентов, и такие инициативы помогают привлечь внимание к этой важной проблеме, – рассказал Илгиз Вафин, главный областной специалист трансфузиолог, главный врач Кузбасского центра крови.

Помимо этого, в рамках Года Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы учащиеся записали послания со словами поддержки для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

