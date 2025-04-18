Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки подписали и.о. ректора Кемеровского государственного медицинского университета Сергей Кан и и.о. ректора Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки Артем Левчин.



Университеты планируют проводить академические обмены, совместные исследования, разрабатывать образовательные программы в области молодежной политики, а также развивать учебно-методическую базу.

Сотрудничество с КемГМУ поможет нам стать ближе, несмотря на расстояние более 4 тысяч километров между городами. Это взаимодействие будет способствовать развитию медицинского образования и научной деятельности как в Луганской Народной Республике, так и в Кузбассе, – отметил Артем Левчин.

В Кемеровском медуниверситете действуют 14 студенческих организаций, включая спасательные отряды, волонтеров-медиков, научное общество и спортивный клуб.



Мы в полной мере готовы оказать коллегам из Луганского медицинского университета любую необходимую методическую, организационную и практическую поддержку в реализации государственной молодежной политики. Наша цель — повысить престиж медицинских профессий и воспитать молодых специалистов, преданных своему делу и готовых служить на благо общества, – отметил Сергей Кан.

Кемеровский и Луганский медицинские университеты – почти ровесники, они были основаны в 1955 и 1956 годах соответственно. Опыт, накопленный коллективами, а также внедрение современных технологий обеспечивают качественную подготовку квалифицированных специалистов, в том числе в условиях специальной военной операции.

Фото: пресс-служба АПК



