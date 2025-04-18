В Кузбассе побывала делегация Лепельского района Витебской области. Белорусские чиновники, депутаты и работники соцучреждений передали на хранение землю с двух мест захоронений наших земляков, погибших в ходе наступательной операции «Багратион».

«Земля с мест сражения за освобождение Белоруссии, где героически сражались наши земляки, размещена в одной из капсул во внутренней части основания Мемориала Воину-Освободителю. Там хранится земля, привезенная с разных мест военных операций, участниками которых стали бойцы из нашего региона. Мы продолжим заполнять капсулы землей с памятных мест», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как пояснили гости, земля была взята на территории бывшего военного госпиталя в Лепельском районе, где в том числе находится могила уроженца Кузбасса Якова Трофимовича Вильямского, а также с братской могилы воинов и партизан вблизи агрогородка Боброво, там похоронен наш земляк Павел Васильевич Черданцев.

По имеющимся данным, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии погибло 4449 кузбассовцев.

В Кемерове члены делегации возложили цветы к Мемориалу Воину-Освободителю и к монументу «Память шахтерам Кузбасса», посетили Парк Победы имени Г.К. Жукова, побывали в филиале Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Сибирский». Кроме того, в Музее изобразительных искусств Кузбасса гости посмотрели выставку «Путь к Победе», приуроченную к 80-летию Победы. В экспозицию вошло около 90 произведений живописи и графики, отражающих атмосферу военных лет.

В Ленинск-Кузнецком округе члены делегации обсудили с главой муниципалитета перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, образования, спорта, культуры и туризма. Кроме того, гости побывали на аграрных предприятиях, где оценили современные технологии производства картофеля, зерновых и рапса, зернобобовых и масличных культур, осмотрели современную сельскохозяйственную технику. На площадке СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике имени И.И. Маметьева прошла встреча с двукратной олимпийской чемпионкой Марией Филатовой. Также делегация ознакомилась с экспозициями Музея шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Планируется, что Ленинск-Кузнецкий округ и Лепельский район заключат соглашение об установлении дружественных связей на XII Форуме регионов России и Республики Беларусь, который пройдет с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба АПК