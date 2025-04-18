В Новокузнецке состоялась встреча с ветеранами боевых действий в рамках проекта «Разговор с Героями»

18 апреля в Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошла значимая встреча, организованная в рамках областного проекта «Разговор с Героями». Участниками мероприятия стали студенты, юнармейцы и поисковики из различных округов Кузбасса.

Приветственное слово произнес врио начальника штаба регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Кузбасса Александр Новиков, подчеркнувший важность подобных встреч в Год защитника Отечества.

Особую роль в беседе сыграли ветераны боевых действий — Сергей Саломакин, Захар Синкевич и Алексей Шпаковский, которые поделились личными историями о жизни на передовой и ответили на вопросы молодежи.

Завершилось мероприятие премьерным показом спектакля «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. В фойе театра участники могли ознакомиться с макетами оружия и написать письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Проект «Разговор с Героями» продолжается второй год, укрепляя гражданскую ответственность и патриотические ценности среди молодежи Кузбасса.