Регистрация на открытый межрегиональный интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность» «Битва сварщиков – 2025» между работниками промышленных предприятий Кузбасса и Красноярского края стартовала. Турнир организован в рамках соглашения двух регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Заявки на участие в «Битве сварщиков» принимаются по 7 мая включительно. Необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе конкурса https://tzb.team/, там же можно ознакомиться с положением о турнире.

Профессиональные соревнования будут проводиться в 3 этапа. На первом этапе (12-21 мая) сварщиков ждет проверка квалификации через тестирование на баз платформы Abie System. Сотня лучших пройдет еще одно тестирование во втором раунде (23 мая), по итогам которого будет сформирована кузбасская команда из пяти сильнейших представителей профессии. В финале, который состоится 17 июня в Красноярске, они сойдутся с местными коллегами. В ходе теоретических и практических заданий мастерам сварочного дела предстоит проявить все свои профессиональные знания и навыки.

Лучшие сварщики от каждого региона будут номинированы на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии».