На Всероссийской ярмарке трудоустройства кузбассовцам предложили более 6 тысяч вакансий

Сегодня в Кузбассе одновременно работало 23 площадки, где работодатели предложили жителям региона более 6 тысяч вакансий. Центральными локациями стали кадровые центры Кемерова и Новокузнецка. Так прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей — 2025». Это мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

– Сегодня соискателям была предоставлена возможность подобрать подходящую вакансию, пройти собеседования в крупнейшие компании, получить рекомендации по развитию карьеры. По предварительным данным, только в первые часы работы ярмарку посетили 3,4 тысячи жителей региона. В целом было представлено более 6,1 тысячи актуальных вариантов трудоустройства. Кроме того, ярмарка послужила стартовой площадкой для тех, кто желает сменить сферу деятельности или обучиться новой профессии, а также для школьников, выпускников вузов и колледжей», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса Елена Николаенко.

Более 300 работодателей предложили очень широкий спектр вакансий: проходчик, штамповщик, машинист, инженер, водитель, медсестра, юрист, швея, продавец. Были предложения для соискателей без опыта работы и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Были организованы виртуальные экскурсии на предприятия, очные собеседования, профориентационные мероприятия, мастер-классы по развитию необходимых для трудоустройства навыков, правовые консультации по вопросам труда и занятости, профессионального обучения, временного трудоустройства, организации собственного дела.

Впервые в рамках ярмарки состоялся «Фестиваль профессий». Работодатели и образовательные организации презентовали востребованные в регионе специальности. На всех площадках для молодежи прошли увлекательные квизы, профориентационные командные игры и активности.

По предварительным данным более 1,3 тысячи соискателей получили приглашение для трудоустройства, в том числе граждане с инвалидностью, студенты, ветераны СВО. Например, представители Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л.С. Барбараша провели 128 собеседований, пригласили 23 кандидата на вакансии: врач, инструктор, водитель автомобиля, медицинская сестра, электрик.

Федеральный этап ярмарки трудоустройства состоится 27 июня. В настоящее время в региональном банке заявлено 24 тысячи вакансий. Работу ищут 6 тысяч безработных жителей.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.