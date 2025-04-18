Работу этого центра и другие вопросы, связанные с адаптацией иностранцев, обсудили на заседании рабочей группы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям с участием представителей Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Центр информационно-правовой помощи иностранным гражданам создан на базе Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова. Специалисты бесплатно консультируют по правовым вопросам людей, прибывших в регион из-за рубежа для работы, учебы или постоянного проживания, также помогают в изучении русского языка, организуют просветительские акции. Приоритетное направление центра — реализация пилотного проекта ФАДН России по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, в рамках которого проводится курс лекций.

Как рассказала министр образования региона Софья Балакирева, в Кузбассе налажена работа с несовершеннолетними иностранцами, в том числе по приему в образовательные учреждения. При необходимости ведется индивидуальная работа с каждой семьей. По новым правилам, с 1 апреля иностранные дети могут поступить в школу при предъявлении полного пакета документов и прохождении тестирования на знание русского языка. В Кузбассе определены 39 пунктов тестирования во всех муниципалитетах на базе школ, в которых размещаются пункты ЕГЭ.

В Кузбассе иностранным гражданам оказывается поддержка в трудоустройстве. Например, в соборной мечети Мунира в Кемерове состоялось мероприятие «Союзники на рынке труда: закон — работодатель — работник». Его посетили более 300 иностранцев. Представители кузбасских ведомств рассказали об основных положениях законодательства в сферах труда, миграции и национальной политики. Представитель филиала Паспортно-визового сервиса проконсультировал 54 человека. Работодатели предложили свыше 300 вакансий в сферах строительства, соцобслуживания, питания, транспорта, благоустройства, сельского хозяйства. Было проведено 553 экспресс-консультации для соискателей. Впоследствии на предприятия региона обратились 59 человек.

Как доложила начальник департамента молодежной политики региона Анастасия Путинцева, реализуются программы грантовой поддержки для социально ориентированных НКО, которые работают над укреплением единства и межкультурного взаимодействия. Один из успешных проектов разработан Анжеро-Судженским станичным казачьим обществом – межрегиональный казачий молодежный форум «Кузбасс», который прошел в 2024 году.

«Главная наша задача – укрепление единства российского общества. Поэтому вопросам межнациональных отношений и адаптации прибывших в нашу страну граждан уделяем большое внимание. В Кузбассе в этом направлении отмечается тесное взаимодействие всех ведомств», – отметил заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин.

На заседании было отмечено, что в России последовательно совершенствуются механизмы миграционной политики, работа с гражданами, приехавшими из других государств, направлена на сохранение межнационального диалога в стране, основанного на взаимном уважении и доверии.

Фото: пресс-служба АПК