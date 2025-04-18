На заседании попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) под руководством губернатора Ильи Середюка были рассмотрены итоги работы за прошлый год и первый квартал 2025 года.

Подчеркивая важность деятельности в преддверии 80-летия Победы, губернатор отметил, что региональное отделение РВИО провело огромную работу.

«Работа проделана колоссальная, что особенно важно в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Илья Середюк.

Особенно губернатор выделил создание реестра мест захоронений воинов кузбасских дивизий, участвовавших в самых ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны. Обнаружено 734 памятных места, и сейчас ведется работа над созданием электронного ресурса с информацией о них.

Игорь Шавернев, представитель РВИО, отметил высокую эффективность и системность работы кузбасского отделения, назвав его одним из самых активных в стране.

В региональное отделение РВИО входят более 1,6 тысяч человек, включая ученых, представителей общественности, культуры, ветеранских и молодежных организаций.

К 80-летию Победы отделение участвовало в создании электронного ресурса «Сибирь – фронту!», собравшего информацию о героях войны, воинских формированиях, госпиталях и оборонных предприятиях Сибири. Этот ресурс стал основой для портала «Большая Сибирь — Большая память», направленного на сохранение памяти о подвигах сибиряков в годы войны.

Илья Середюк подчеркнул важность привлечения ветеранов СВО к просветительской деятельности и предложил участникам программы «СВОи Герои. КуZбасс» стать лекторами РВИО.

Одним из крупных проектов стал региональный фестиваль «Победа за нами», посвященный подвигу советского народа в годы войны. В рамках фестиваля прошли лекции, мастер-классы, выставки, а также обсуждения вопросов увековечивания памяти о героях войны и трудовых подвигах. Отдельная площадка была посвящена вкладу женщин в Победу. В рамках фестиваля также состоялся региональный слет «Хранители истории» для юных патриотов и награждение победителей конкурса патриотических видеороликов «Живая история». Фестиваль объединил более тысячи кузбассовцев.

Фестиваль был организован региональным отделением РВИО совместно с КемГУ, Общественной палатой Кузбасса и Движением Первых при поддержке Парламента Кузбасса.