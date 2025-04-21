На соревнования в наш город приехали 12-13-летние спортсмены из Омска, Бийска, Барнаула, Томска, Березовского, Анжеро-Судженска. Турнир посвятили 80-летию Великой Победы.

Большие соревнования – одно из первых событий в рамках масштабного Фестиваля «С футболом за здоровьем!». Он уже на протяжении пяти лет получает поддержку Фонда президентских грантов. Инициатор и организатор спортивного проекта – МОО «Федерация футбола города Кемерово» (председатель Алексей Викторович Пялин). Цель фестиваля – предоставить возможность всем желающим детям, увлечённым футболом, проявить себя, раскрыться на тренировках, соревнованиях, спортивных праздниках, найти друзей по интересам.

В этом году на события пятого юбилейного фестиваля подали заявки более 100 команд. Проект значительно расширил географию, на этот раз он охватит юных футболистов 4 – 15 лет из более 20 муниципальных образований Кузбасса и Сибирского федерального округа. Для них Федерация футбола города Кемерово проведёт десяток различных турниров, праздников футбола по пляжному и классическому футболу, футзалу и другим форматам упрощённым и удобным для дворовых и школьных команд.

Командам, не имеющим игровой формы, мячей, тренера, на время соревнований будут предоставлены: инвентарь от нашей Федерации и тренеры из числа волонтёров. Для представителей команд, педагогов, тренеров, волонтёров, проведём семинар по вопросам здорового образа жизни. Ещё хотелось бы отметить, что в рамках одного Фестиваля начинает жить другой. Мы развиваем конкурс «Папа, мама, я – футбольная семья!» на региональном и муниципальном уровнях, – отметил Алексей Пялин.

Предыдущий Фестиваль охватил 2700 детей, для них провели более 20 праздников футбола. Спортивные события в этом году обещают быть не менее яркими и многочисленными. Им положено хорошее начало: все участники турнира «Весна надежд» остались довольны, отметили достойную организацию и пообещали приехать в следующий раз. «Золото» соревнований осталось в Кемерове, награду завоевал клуб «Динамовец», «серебро» и «бронзу» увезли в Барнаул и Бийск.