Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвящённое вопросам организации летнего детского отдыха в 2025 году. В нём участвовали министры, сенаторы, депутаты и представители регионов.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Молодёжь и дети» и требует особого внимания к вопросам качества и безопасности.

«Президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно уделить особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого мы должны задействовать исчерпывающие меры по этим направлениям. Задача очень масштабная. В этом году более 40,5 тыс. лагерей должны принять порядка 6 млн школьников. В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно — детей наших героев-участников специальной военной операции. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле. Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвящённые 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы историю славных побед рассказывали наши нынешние герои-участники СВО», — заявил Дмитрий Чернышенко.

На совещании обсудили вступление в силу федерального закона, обязывающего регионы устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных лагерях. Новый закон теперь обязывает лагеря выделять места детям-инвалидам.

А Роспотребнадзор подготовил новые правила питания детей.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что по поручению Президента РФ в этом году будут внедрены информационно-аналитические панели, позволяющие следить за ходом оздоровительной кампании.

«Это единая цифровая платформа, где сосредоточатся ключевые данные: загрузка лагерей, выполнение квот для детей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение норм безопасности, финансовый учёт и другие. По всей стране прошу министерство просвещения запустить этот инструмент уже с 1 июня», — сообщил он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил об изменении Закона о правах детей. Теперь каждый лагерь обязан создать сайт и программу воспитания. Эти изменения действуют с 1 апреля.

По словам заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило, с марта стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет составила половину стоимости от взрослого билета. С 5 марта оформлено уже более 1,1 млн билетов.

Существует круглогодичный тарифный план «Большая семья», который предусматривает скидку 15 % в купейных вагонах семьям с тремя и более детьми.