В двух городах региона для ветеранов специальной военной операции и их родных состоялись концертные программы, приуроченные к юбилею Великой Победы и Году защитников Отечества, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

В ДК «Шахтер» г. Осинники местные артисты совместно с юнармейским отрядом «Служу России» представили театрализованные постановки, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны и подвигах бойцов в зоне СВО. В ДК «Центральный» Анжеро-Судженска состоялся концерт «Защитникам Отечества посвящается», организованный по инициативе матерей ветеранов боевых действий. В программу вошли музыкальные номера городских артистов. Мероприятия направлены на поддержку героев специальной военной операции и их близких, сохранение памяти о бойцах разных лет.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает реализацию проекта «Наследники победителей», посвященного героям Великой Отечественной войны и их потомкам — героям спецоперации. Например, Андрей Савельев родился в Республике Башкортостан, сейчас проживает в Кемерове. Является ветераном боевых действий в зоне СВО, подполковником в отставке, награжден Орденом Мужества, медалью «За боевые отличия». Родные героя защищали Родину в 1941-1945 годы: брат дедушки — сержант Иван Сергеевич Серегин, брат бабушки — гвардии старший сержант Петр Александрович Сафонов участвовал в обороне Сталинграда.

Еще один герой — Павел Полтарацкий из Кемерова. Работал спасателем в МЧС, в ноябре 2022 года принял решение пойти защищать Родину в зону СВО. Прадедушка ветерана, Иван Павлович Полтарацкий, ушел на фронт в 29 лет, прошел финскую, а затем Великую Отечественную войну, дошел до Берлина. Сейчас Андрей Савельев и Павел Полтарацкий работают социальными координаторами в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Истории о героях можно почитать в телеграм-канале филиала фонда, в соцсети «ВКонтакте».

В Прокопьевске начала работу выставка «Отец Героя». В экспозицию вошли портреты отцов участников специальной военной операции из всех территорий Кузбасса. Одними из первых работы посмотрели родители защитников Отечества, ветераны СВО, социальные координаторы, депутаты горсовета и активисты «Движения первых». Напомним, в феврале выставку открыл губернатор Кузбасса Илья Середюк на площадке регионального Парламента. Она приурочена к Году защитника Отечества, который стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина.

В Кузбассе филиал фонда «Защитники Отечества» эффективно взаимодействует с правительством и ведомствами региона с целью поддержки ветеранов спецоперации, их семей, а также родственников тех, кто пропал без вести. На прошлой неделе во время личных приемов граждан члены правительства Кузбасса, социальные координаторы филиала фонда и сотрудники Военно-социального центра отработали 419 консультаций по телефону и 220 очных обращений. Основные вопросы касались получения мер и льгот, социальной поддержки, трудоустройства, медицинской правовой помощи и психологической помощи.