Происшествие произошло в минувшие выходные на улице Тореза. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что куски слетевшего с кровли многоэтажного дома шифера упали рядом с гулявшим ребенком, при этом повредили припаркованный рядом с домом автомобиль.

Областным Следственным комитетом организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Тем временем в Госжилинспекции Кузбасса сообщили, что весной прошлого года эту крышу капитально ремонтировали. Однако акт приемки-передачи подписан не был, поскольку управляющая организация ООО «УК-Семерка», которая обслуживает многоэтажку, не приняла некачественно выполненные работы. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса и подрядной организации ООО «ГАРАНТ СТРОЙ СТ» были направлены претензии.



По результатам проверки и изучения всей документации Госжилинспекция выдаст предписание Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса на устранение выявленных нарушений.

Фото: Госжилинспекция Кузбасса/Telegram