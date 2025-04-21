В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что селяне загодя приступили к работам на полях из-за ранней весны.

По предварительным оценкам, общая посевная площадь в этом году в регионе составит свыше 900 тысяч гектаров.

«Сельское хозяйство – перспективная для Кузбасса отрасль, мы видим в ней одну из точек роста кузбасской экономики. Так, в 2022 году сельское хозяйство дало областному бюджету 3 миллиарда рублей налоговых поступлений, в прошлом году – почти 5 миллиардов рублей. Мы должны думать не только о выращивании сырья, но и о производстве высокомаржинальных продуктов. Переработка нужна, чтобы добавленная стоимость продуктов была выше. Таким образом, у наших фермеров существенно вырастут доходы, соответственно, и отчисления в областной бюджет», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сейчас агротехнологи ведут работы по сохранению запасов влаги. Закрытие влаги уже проведено на площади 67,1 тысячи га (всего в плане – 659 тысяч га). Наибольшая площадь обработана в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком и Крапивинском муниципальных округах.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году будет занято 530,1 тысячи га, масличными — 230,6 тысячи га. Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта составит 7,8 тысячи га, кормовых культур – 132,1 тысячи га. Наибольшие площади ярового сева сосредоточены в трех территориях: Промышленновском округе (122,6 тысячи га), Ленинск-Кузнецком округе (110,4 тысячи га), Топкинском округе (77,4 тысячи га).

Первыми высеваются более холодостойкие культуры, всходы которых способны перенести заморозки: горох, зерновые из группы серых хлебов, морковь. Затем сеют пшеницу, рапс, лен масличный, лук, начинают посадку картофеля и рассады капусты. В последнюю очередь высаживают теплолюбивые культуры: гречиху, сою, свеклу, кукурузу.

Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 113,5%, масличных культур – 157%, картофеля – 98,6%, овощных культур открытого грунта – 65,2%. Недостающий семенной материал законтрактован, уже находится на складах поставщиков, после получения сертификатов будет отгружен сельхозтоваропроизводителям.

Сельскохозяйственными предприятиями в текущем году планируется приобрести 107,9 тысячи тонн минеральных удобрений. Аграрии уже внесли 363 тонны минеральных удобрений на площади 2,8 тысячи га.

В посевную кампанию на полях Кузбасса будут работать 7266 единиц самоходной техники, прицепного и навесного оборудования, которого достаточно для проведения сельхозработ в оптимальные агротехнические сроки.

Фото: пресс-служба АПК