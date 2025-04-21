Порядка двух миллионов деревьев высадят в Кузбассе в год 80-летия Победы

О традиционной акции «Сад Памяти» рассказал губернатор Илья Середюк в соцсетях.

В этом году старт акции дали в Кемерове. На улице Героя Советского Союза Юрия Двужильного школьники, студенты, воспитанники детского дома и депутаты высадили 100 саженцев сосны сибирской.

«В каждой семье есть герой – защитник Отечества, подвигами которого гордятся его близкие. Помнить о событиях военных лет необходимо, чтобы понимать, какой непростой ценой досталась Победа. Именно поэтому участие в акции «Сад Памяти» для каждого из нас имеет особый смысл и значение. Высадить деревья – значит сохранить историческую память и передать ее подрастающему поколению», – подчеркнул глава региона.

В прошлом году в акции «Сад Памяти» приняли участие около 17 тысяч кузбассовцев, которые высадили свыше миллиона деревьев. Нынче в населенных пунктах региона определены 734 точки, где появятся 60590 молодых деревьев. Остальные сеянцы пополнят лесной фонд, в том числе при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В территориях планируется высаживать крупномерные саженцы хвойный и лиственных древесных пород и кустарников, таких как сосна, ель, кедр, яблоня, рябина, сирень, туя, барбарис, береза. Для озеленения памятников и мест захоронений советских воинов по заявкам территорий лесхозы предоставят посадочный материал – почти 40 тысяч сеянцев хвойных деревьев.

Каждый желающий может принять участие в акции: локации, а также даты, время высадки и контакты организаторов есть на интерактивной карте акции сад-памяти.рф.