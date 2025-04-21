На онлайн-площадках Центра управления регионом (ЦУР) прошел прямой эфир с участием первого заместителя директора ООО «Чистый город Кемерово» Елены Чуприковой. Представитель регоператора рассказала о работе компании в северной агломерации и ответила на вопросы кузбассовцев, которые ранее поступили в социальные сети главы региона.

Напомним, в ходе рабочей встречи с руководством компании губернатор Кузбасса поручил регулярно проводить прямые эфиры и вести разъяснительную работу с жителями. Поводом стали многочисленные жалобы от кузбассовцев на работу регионального оператора зоны «Север».

Один из самых актуальных вопросов — вывоз мусора в частном секторе. Как отметила Елена Чуприкова, при регулярном вывозе ТКО фактический объем образования отходов в частном секторе значительно выше норматива. При этом многие контейнеры являются уже непригодными. Решение вопроса прорабатывается совместно с администрациями муниципалитетов.

За 5 лет количество учтенных контейнерных площадок увеличилось с 31 тысячи до 49 тысяч, контейнеров — с 45,5 тысячи до 71,5 тысячи, в том числе были установлены контейнеры в населенных пунктах, в которых ранее их вообще не было. Так, в Топкинском округе установлены контейнеры в 12 населенных пунктах, в Промышленновском округе — в трех населенных пунктах, в Крапивинском округе — в 19 населенных пунктах. Кроме того, ведется работа по обустройству контейнерных площадок, только в 2024 году было обустроено 800 мест накопления и закуплено более 2 тысяч контейнеров, на общую сумму 84,6 млн рублей.

Жителей часто интересует вопрос, в чьей ответственности находится та или иная контейнерная площадка. Как отметил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев, региональный оператор несет ответственность за мусор с момента его погрузки в мусоровоз и до его захоронения на полигоне, а также должен подбирать отходы, просыпавшиеся при их погрузке в мусоровоз. Муниципалитет отвечает за организацию контейнерных площадок и их содержание, которое включает в себя уборку ТКО в контейнеры в границах контейнерной площадки, а также ремонт контейнерной площадки. В многоквартирных домах уборкой мусорных площадок должны заниматься управляющие организации.

Губернатор поручил обратить особое внимание на вывоз ТКО из дачных поселков в преддверии начала сезона. Совместно с администрациями муниципалитетов проводятся собрания с председателями СНТ. Чтобы избежать несанкционированных свалок, садоводческим обществам важно своевременно заключать договоры с регоператором.

Для потребителей работает горячая линия по тел.: 8-800-600-14-20. Также вопросы и замечания к работе регоператора можно оставить на сайте ООО «Чистый город Кемерово» в разделе «Обратная связь» или в социальных сетях компании. На сайте организован личный кабинет потребителя, где можно дистанционно подать заявку на заключение договора.

Также в ходе эфира напомнили, что в контейнеры и на прилегающие площадки запрещено складировать древесно-кустарниковые, строительные отходы, отработанные покрышки. Они не относятся к твердым коммунальным и не подлежат вывозу региональным оператором.

ООО «Чистый город Кемерово» — региональный оператор Северо-Кузбасской агломерации с 2018 года. Деятельность компании охватывает 21 территорию с населением 1,5 млн человек. Регоператор обслуживает города Кемерово, Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Тайга, Юрга, а также Кемеровский, Беловский, Гурьевский, Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский муниципальные округа.