Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления проводят Всероссийский конкурс «Весна Победы» на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цель Конкурса – создание уникальной атмосферы Победы и чествования Победителей, увековечивания подвига народа и всемирно-исторического значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Конкурсом предусмотрено выполнение мероприятий по оформлению витрин и входных групп социальных объектов, объектов торговли и общественного питания, объектов сферы услуг и гостеприимства с последующим определением лучших реализованных решений. Положение о Конкурсе, описание номинаций и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте Конкурса https://города-россии.рф/. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Витрина (входная группа) социального объекта;

Витрина (входная группа) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес);

Витрина (входная группа) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес).

Витрина (входная группа) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.

Подача заявок на участие в Конкурсе бесплатная. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в одной номинации.

При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука, размещенного на ресурсе https://www.may9.ru

Прием документов для участия в региональном этапе осуществляется в период с 10.04.2025 по 15.05.2025 на почту gkh 42@ ako . ru .

Федеральный этап конкурса пройдет в период с 15.05.2025 по 11.06.2025 года. На федеральный этап заявки отбираются и направляются исключительно организационным комитетом субъекта Российской Федерации. Прямые заявки участников, а также заявки, поданные муниципальными образованиями на федеральный этап, приниматься не будут.