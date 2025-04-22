Общественный транспорт будут приобретать с учетом доступности для пассажиров с детьми. Как отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, из 2779 курсирующих по региону машин 1218 единиц (то есть почти 49%) – низкопольные, с местами для детских колясок в салоне. До 2030 года в регионе планируется обновить 670 автобусов, 170 трамвайных вагонов и 60 троллейбусов, в том числе оборудованных для комфортного проезда семей с детьми.

Минтранс Кузбасса разрабатывает региональный стандарт транспортного обслуживания, основные принципы которого – доступность, безопасность и комфорт регулярных пассажирских перевозок. Один из показателей, предусмотренных стандартом, – доля транспорта, оснащенного местами для перевозки детских колясок, велосипедов, а также оборудованных для инвалидов и других маломобильных пассажиров.

Фото: пресс-служба АПК