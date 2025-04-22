Музей-заповедник «Томская Писаница» (номинация «Точки притяжения»), региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю» (номинация «Места добрых дел»), Школа креативных индустрий (номинация «Пространства развития») вышли в финал конкурса достопримечательностей России «От южных морей до полярного края».

Народное голосование продлится до 4 мая по трем номинациям: «Точки притяжения», «Пространства развития», «Места добрых дел». Отдать свой голос можно на сайте местагордости.рф. Для этого нужно авторизоваться через свой аккаунт во «ВКонтакте».

По итогам голосования будут выбраны топ-30 достопримечательностей, которые в дальнейшем войдут в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Итоги конкурса подведут 9 мая.

Конкурс проходит в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Проект направлен на определение новых точек притяжения на карте страны и повышение интереса у жителей к истории и особенностям ее регионов.